Buscaron saciar su hambre, pero fueron engañados de la peor forma

No hay peor sensación que tener hambre y no poder saciarla. O peor aún, tener hambre, comprar alimento, pero que este no sea como se ve en la publicidad. Se trata de nuevos casos de expectativa versus realidad, donde disgustados clientes comparten sus fotos en sus cuentas de Facebook.

En las redes sociales, como Facebook o Instagram, existen miles de imágenes de clientes insatisfechos, estafados y disgustados por situaciones tan extremas e irritantes como comprar un chocolate y no tenga el maní que prometieron en el empaque o que la lasagna que se compró con un aspecto delicioso en la publicidad en realidad sea un conjunto de fideos desagradables.

Es por ello que varios de los usuarios de Facebook no dudaron en publicar estas fotos de evidentes situaciones de estafa, de publicidad engañosa, donde la realidad se impuso, una vez más, a la expectativa.

