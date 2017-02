Peruana Beatriz Merino incluida en el Consejo Consultivo de Harvard

La Junta Directiva de Academic and Professional Programs for the Americas (Laspau), afiliada a la Universidad de Harvard, incorporó a la peruana Beatriz Merino como miembro de su Consejo Consultivo.

Laspau conecta a más de 17,000 personas con 1,000 instituciones a fin de incentivar el intercambio de conocimiento y recursos en 34 países para fortalecer la calidad y el impacto de la educación superior de América.

Los miembros de Laspau, entre ellos Beatriz Merino, deben ayudar a establecer sociedades basadas en el conocimiento, ayudando a cientos de universidades a aumentar su eficacia, identificar candidatos ideales y métodos innovadores de enseñanza.

personas con trayectoria

La Junta Directiva señaló que los miembros del Consejo Consultivo se caracterizan por ostentar una destacada trayectoria, reputación intachable, experiencia comprobada, ideas innovadoras y claro entendimiento de la realidad.

Jeff Coburn, Presidente de la Junta Directiva de Laspau, extendió una invitación a Beatriz Merino para formar parte del Consejo Consultivo, órgano que deberá promover la visión institucional de educación superior y orientar los programas ofrecidos por Laspau hacia las prioridades nacionales y regionales.

