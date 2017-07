Peruana es considerada una de las mejores bailarinas de ballet del mundo

Con una conmovedora puesta en escena, Arianna Crosato tocó las fibras más sensibles de un exigente jurado. Esta adolescente peruana de solo 14 años ha logrado posicionarse como una de las mejores 28 bailarinas de ballet en el mundo en la categoría Junior. Fue en el mes de abril, días después que el Perú sufriera los terribles estragos del Niño Costero. Su interpretación se llamó ‘Aluvión’.

“En verdad me inspiro mucho, a veces me pongo a llorar antes de salir al escenario. Pero apenas salgo, no importa lo que pase, solo me voy a divertir”, dijo Arianna en declaraciones a América TV.

Arianna bailó en el Youth American Grand Prix, la competencia de ballet más importante a nivel mundial realizada en Nueva York. Fue una dura semana de competencia. “Es una de las más difíciles porque todas las chicas tienen tanto talento, son ta buenas que es muy difícil llegar”, relató.

Pero lo que se hereda no se hurta y su gran inspiración es su madre Suzanne Neumann, quien también es su maestra. “Esto es algo que ella ha logrado con mucha tenacidad, con mucha constancia, ella es una niña muy disciplinada. Puede ensayar de lunes a domingo cinco o seis horas diarias”, señaló a América TV.

Gracias a su trayectoria compitiendo a nivel internacional, Arianna ha logrado ser becada en el American Ballet, una de las mejores escuelas del mundo. “Solo quiero inspirar a las demás personas para que bailen, pero no bailen porque las obligan, sino porque te gusta y tú quieres hacer eso”, contó.

Ella logró sobresalir entre más de 1,200 bailarines de más de 35 países, pero su sueño no acaba ahí, Arianna quiere ser la número uno.

