10 fotos del antes y después de personas que lograron vencer al cáncer

Quizá no haya situación más satisfactoria que vencer el cáncer, una dura y terrible enfermedad que no solo menoscaba la integridad física de uno, sino el entorno que lo rodea: las familias, los amigos, etc.

A continuación, veremos a un grupo de personas de toda índole, distintas edades, razas y condición social, repartidas en el mundo, quienes dieron a conocer el antes y después del cáncer, cuando lo sufrieron y luego vencieron.

Sea por cáncer de ovarios, tumores cerebrales, leucemia u otros tipos de cáncer, estas personas lograron vencer a la muerte y sonreírle, con placer y de extremo a extremo, a la vida.

