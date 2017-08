Piura: decomisan más de 141 kilos de droga que iba hacia Ecuador

Agentes del Departamento Antidrogas de la Policía Nacional de la región Piura (Depandro) decomisaron 141.935 kilogramos de pasta básica de cocaína, que eran transportados en una camioneta de doble cabina proveniente de la región San Martin y que tenía como destino a Ecuador.

Las autoridades policiales detallaron que el importante decomiso hizo que desde tempranas horas de la mañana personal de la comisaría de Castilla y agentes de la Depandro-Piura llegaran a la avenida Prolongación Guardia Civil, del distrito de Castilla.

En dicho lugar ubicaron e intervinieron a los ocupantes de la camioneta marca Toyota RAV4, beige, de placa de rodaje ASK-152, donde se transportaba la droga.

Tras el registro minucioso del vehículo, la policía encontró –en los compartimientos internos laterales izquierdo y derecho de la parte posterior de la camioneta– 104 paquetes de forma ovalada, precintados, conteniendo pasta básica de cocaína.

La ilegal mercancía pesaba en total 141.935 kilogramos y, según información proporcionada por el conductor, tenía como destino a Ecuador.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Régulo Castillo Alvarado (de 42 años), María Córdova Vicente (de 40), Karla Lizeth Castillo Córdova (de 20), y los menores de iniciales M. M. C. C. (de 13), M. N. C. C. (de 15) y A. M. C. C. (de 6).

Tras la operación policial, que contó con la participación del fiscal especializado antidrogas de Piura, se procedió a trasladar el vehículo y a sus ocupantes al Departamento Antidrogas de Piura, para profundizar las investigaciones policiales. (Agencia Andina)

no dejes de ver

PPK homenajeó a 9 voluntarios tras emergencia por el Niño Costero

Homenaje a nueve personalidades. (Video: América TV)