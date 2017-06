Perú: ¿habrá Fenómeno El Niño clásico en nuestro país para 2018?

Un investigador de la Universidad Nacional de Piura (UNP) advirtió que para el 2018 la región Piura tendrá un Fenómeno El Niño clásico), cuya magnitud dependerá de las anomalías que se den en los próximos meses.

Manuel Alejandro More More explicó que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) viene anunciando que las altas temperaturas crearán un fenómeno pluvial en los próximos meses, que dará inicio en el hemisferio norte.

“En estos momentos las zonas 3, 3.4 y 4 de El Niño tienen temperaturas de hasta 0.6°C, anomalía que corrobora que en el Caribe, Centro América y el oeste de Norteamérica ya se está dando este fenómeno, provocando algunas precipitaciones que vienen afectando algunas ciudades y provocando la alarma de otras”, indicó.

Manuel More More agregó que a consecuencia de una “tele conexión” que se tiene con las zonas 3 y 3.4 estas lluvias también se despliegan hasta algunas ciudades de Ecuador, Venezuela, Colombia y la parte nororiental del Perú, considerando que estas zonas mantienen una temperatura fuera de la normal.

Mientras que en la costa peruana, gracias al cambio de estación y los continuos cielos nublados, la temperatura se encuentra entre 19 a 17°C, enfriamiento que nos demuestra hasta la fecha que el Fenómeno El Niño se ha retirado de nuestras zonas.

More More aclaró que lo normal es que luego de un Fenómeno El Niño exista un total enfriamiento del mar, provocando el Fenómeno La Niña), pero esto no se viene dando en los puntos de estudio de estas anomalías 1+2, 3, 3.4 y 4.

Por ello, el investigador exhortó a las autoridades a tomar cartas en el asunto de la reconstrucción y mejoramiento de Piura.

Fuente: El Regional de Piura

este video te puede interesar

Piura: damnificados se enfrentan a golpes por donativos

La entrega de la ayuda humanitaria tuvo que ser suspendida. (Video: Canal N)