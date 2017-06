Padre entierra a sus hijos para exigir no lo desalojen. (Video: América Noticias)

Perú: entierra a sus hijos para evitar ser desalojado de terreno

Quiere justicia y no encontró mejor forma para pedirla que enterrar a sus hijos varones. Francisco Guerrero Mallqui, un agricultor de la comunidad de Totora en Ayacucho está dispuesto a todo para no ser desalojado de su predio. Él asegura que compró su terreno al antiguo dueño, sin embargo, este refiere que no y exige se vaya.