Perú: descuartiza a mujer y deja una carta antes de suicidarse

El taxista y exmilitar Edison Marcial Zavala Prudencio (44) asesinó y descuartizó a su expareja Fryda Jimena Costa Adriano (24) hace una semana. Sin embargo, no pudo con el remordimiento de haber cometido tal crimen y se suicidó de un disparo en la cabeza, en Arequipa.

Antes de cometer suicido, Edison escribió una breve carta dirigida a quien fue su amada, la cual dice lo siguiente: “Te amo Jimenita. Solo les pido a todos que me perdonen, ya no puedo, esto ya no puedo resistir. Un último favor, solo crémenme y no avisen a mis hijos”.

A las 17:00 horas del último domingo, una llamada telefónica a la base de serenazgo del distrito de Miraflores dio cuenta del suicidio del exmilitar en el interior de su departamento, ubicado en el bloque B4 de la Urb. Mirador Alameda Salaverry.

De acuerdo a los amigos de Edison Zavala Prudencio, este se encontraba ebrio cuando se disparó en la cabeza. Fue trasladado al hospital, en donde falleció una hora luego de ser internado.

Edison y su pareja estuvieron viviendo en el departamento durante 5 años, pero la joven habría decidido terminar la relación, abandonando la casa por acuerdo común. Sin embargo, Zavala habría entrado en desesperación, por lo que la asesinó y descuartizó.

El 31 de enero pasado, la Policía encontró las dos piernas de la joven. El 4 de febrero halló el cadáver de la víctima, sin manos ni cabeza, dentro de un costal arrojado en el cauce del río Chili, de acuerdo a Elpueblo.com.pe.

