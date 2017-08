Magaly Solier: lo que no sabías de denuncia a esposo por agresión

Magaly Solier denunció a su esposo, Erick Plinio Mendoza Gómez, por violencia familiar. Sin embargo, que ella también fue denunciada por agresión. Esto fue lo que declaró ante un juzgado de Ayacucho.

Según el programa “Panorama”, Magaly Solier reveló ante la justicia que Erick Plinio Mendoza Gómez le dio un golpe en el rostro, provocándole un sangrado en la nariz. También dijo que su esposo siempre la agredía.

“He sufrido violencia psicológica y he sido violentada psicológicamente toda la vida, a tal punto que me ha enfermado en mi salud emocional y no me permite trabajar adecuadamente. Estoy mal y aprovecha de eso porque soy un personaje público”, afirmó Magaly Solier.

¿qué lesiones sufrió?

Según el médico legista, Magaly Solier presenta varias lesiones por golpes de puño y cachetadas, tumefacciones y equimosis en párpado superior derecho y otras partes del cuerpo.

Según el informe oficial, las lesiones que sufrió Magaly Solier fueron causadas por un “agente contundente duro policontuso”.

Magaly Solier aseguró que la violencia fue causada por las constantes infidelidades de su esposo, quien, según la denuncia en el juzgado de familia, le presentó unas cartas supuestamente enviadas por Arlette Contreras.

también fue denunciada

Sin embargo, Magaly Solier fue denunciada por Miriam Sierra Mendoza, prima de su esposo, en una comisaría de Ayacucho. La mujer acusó a la actriz de golpearla luego de una discusión.

“Me pide que vaya a su casa llevando a mis sobrinos porque la mamá (Magaly Solier) estaba alterada y en estado etílico. Le pedí que se calmara y le dije: ‘si estás así, hasta te pueden quitar a tus hijos’. Allí siento la patada en la cara”, narró la afectada.

Miriam Sierra Mendoza sufrió una lesión en el tabique y terminó con el ojo morado por el golpe. Fue ella quien llamó al serenazgo del distrito de Jesús Nazareno, que encontró a Magaly Solier muy alterada.

¿qué dice el esposo?

Erick Plinio Mendoza Gómez aseguró ante el juzgado que no es violento y que jamás golpeó a Magaly Solier. También afirmó que fue objeto de violencia física por parte de su esposa.

“En este acto la señora juez [sic] hace constar que durante la audiencia el denunciado ha referido que la denunciante es mentirosa. Además, asevera que es alcohólica”, dice el testimonio del esposo de Magaly Solier.

“Solo puedo decir que soy inocente de todos los cargos que mi señora esposa Magaly Solier me ha puesto. En su momento saldré a declarar desmintiendo cada versión que dice en el atestado policial”, dijo Erick Plinio Mendoza Gómez al programa “Panorama”.

“Niego categóricamente haberle sido infiel. No creo que existan pruebas de algo que nunca ha existido. A la señorita Arlette (Contreras) la conozco desde hace 6 o 7 años y es una amistad que he tenido antes. La verdad saldrá a la luz en su momento y cuando eso ocurra, allí saldré a dar mi versión”, agregó el esposo de Magaly Solier.

