17 de julio del 2017 - 23:33

Iquitos: violó y mató a su abuela porque no le dio dinero para sus drogas

Terrible caso sacudió Iquitos. Un joven violó y mató a su abuela porque se negó a darle dinero para comprar drogas. Esedía Ramírez confesó a la Policía el crimen y no mostró algún tipo de arrepentimiento. “No me apoya esa vieja”, fue lo que respondió cuando le preguntaron por qué asesinó a la mujer que lo cuidó desde niño. Delicia Flores, de 73 años, había denunciado a su nieto en la comisaría, pero las autoridades no le hicieron caso.