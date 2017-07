Facebook: escolar grabó y encaró a sujeto que la manoseó en Perú

Una adolescente grabó y encaró a un sujeto que la manoseó cuando esperaba un taxi en una calle de la ciudad de Chimbote, en la región Áncash. El depravado admitió su delito en el video en Facebook y ahora es buscado por la Policía Nacional.

Se trata de I.D.M. (16), quien narró en Facebook que esperaba junto a su amiga un taxi en el cruce de las calles Bolognesi con Carlos de los Héroes, en Chimbote, Áncash. En ese momento el sujeto aprovechó el tumulto para manosear a la adolescente.

“Vi pasar a este imbécil corriendo (como mucha gente hace en la mañana), pasó por mi lado y no sé qué $@!#¥* habrá pasado por su cabeza. Me metió la mano en la falda y me COGIÓ EL POTO CON LA FRESCURA DEL MUNDO!!!”, contó la víctima en Facebook.

Entre lágrimas, la menor persiguió al sujeto para encararlo, con la ayuda de un taxista. Al verse acorralado, el depravado admitió su delito. “Ya te pedí disculpas. Discúlpame por lo que ha pasado”, dijo. Todo quedó registrado en el video en Facebook.

Asimismo, la víctima contó que ya presentó la denuncia en la comisaría de la zona y que la Policía Nacional busca al sujeto. “Hasta ahora no lo han encontrado, pero SÍ LO HAN VISTO RONDAR VECINOS POR EL MALECÓN!”, precisó en Facebook.

Cabe indicar que el post de la adolescente se viralizó rápidamente en Facebook y fue compartido más de 15 mil veces. La Policía Nacional continúa con el operativo de búsqueda en la ciudad.

