Descubren nueva especie de rana en Perú a la que llaman Attenborough

Investigadores de USA descubrieron una nueva especie de rana en el Bosque de Protección Pui Pui, en los Andes de Perú, a la que llamaron Attenborough en honor al divulgador naturalista británico David Attenborough, conocido por sus programas en la BBC, según informó la revista especializada ZooKeys.

La rana, cuyo nombre científico es pristimantis attenboroughi, pertenece a la familia craugastoridae y la descubrieron los científicos Edgar Lehr y Rudolf von May, de la Universidad Wesleyan de Illinois y de la Universidad de Michigan, respectivamente.

Lehr y von May estuvieron entre 2012 y 2014 en las selvas del Perú documentando los anfibios y reptiles que habitaban en ellas, así como su estado de conservación, y su estudio arrojó el descubrimiento de nuevas especies, además de la rana Attenborough, entre ellas un lagarto.

Esta rana habita en diversas zonas del Bosque de Protección Pui Pui, ubicado en el centro del Perú a una altura de entre 3.400 y 3.900 metros sobre el nivel del mar, y el macho adulto mide entre 19,2 y 23 milímetros de longitud, mientras que la hembra entre 14,6 y 19,2.

Su color varia entre una gama de grises o marrones con manchas grises, mientras que los ejemplares jóvenes pueden tener tonos más amarillentos.

Aunque la especie debería integrar la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por la cantidad de ejemplares hallados y su extensión, los autores del estudio relativizaron esos datos al constatar que el Piu Piu ya es un bosque protegido y que además está poco explorado, por lo que la población de ranas puede ser mayor de lo que se cree. (EFE)

#NewSpecies of Peruvian fleshbelly #frog is the 1st #amphibian named after Sir #DavidAttenborough:https://t.co/lEz2N0bQXR #Anura #Amphibia pic.twitter.com/7PWkJ7k3bj