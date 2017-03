Arzobispo de Arequipa: "Salvador del Solar no sabe de la Biblia"

El Arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, criticó al ministro de Cultura, Salvador Del Solar, por la forma en que utilizó un pasaje bíblico para referirse a la polémica por la inclusión de la llamada “ideología de género” en el Currículo Nacional de Educación Básica.

Cabe recordar que Del Solar señaló durante una ceremonia religiosa en Arequipa, frente al arzobispo: “Me parece que cuando Jesús nos dijo ‘amaos los unos a los otros’, lo que quiso decir fue: no ámense los unos a los unos, es decir los unos a los idénticos, los unos a los que pesamos exactamente igual, sino tener un amor sin límites”.

Javier del Río Alba dijo que el ministro “manipuló de un modo grosero las sagradas escrituras, porque sacó una frase de todo el contexto de la Biblia y la interpretó a su manera”.

“El ministro sabe de algunas cosas que ha estudiado, sabe de telenovelas y creo estudió un posgrado en una universidad, pero no sabe de la Biblia. Yo no estudié para ser actor (…) yo soy doctor en teología, ¿cómo me voy a poner a discutir con él?, lo humillaría grandemente”, puntualizó en diálogo con Perú 21.

A continuación, la vez en que Salvador del Solar citó un pasaje bíblico para referirse a la “ideología de género” en frente del Arzobispo de Arequipa.