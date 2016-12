6,685 electores hábiles podrán votar en comicios de marzo de 2017

En las elecciones municipales del 12 de marzo de 2017 votarán 6,685 peruanos que residen en Pucacolpa, distrito de la provincia ayacuchana de Huanta; y en Neshuya y Alexander von Humboldt, distritos de la provincia ucayalina de Padre Abad, donde se elegirán los primeros alcaldes y regidores de los tres distritos creados en el 2015.

Los peruanos hábiles para sufragar en los comicios de marzo se encuentran en el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante la Resolución N° 1287-2016-JNE, publicada el 24 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano.

Como ocurre cada vez que se crea un nuevo distrito, el Reniec desarrolló una campaña para que los habitantes de Pucacolpa, Neshuya y Alexander von Humboldt obtengan un Documento Nacional de Identidad (DNI) en el que figure el nombre y código de la circunscripción a la que pertenecen.

Ambos datos pudieron modificarse gratuitamente en las agencias del organismo registral y también en distintos puntos de los tres distritos, donde se desplazaron registradores itinerantes.

Quienes no efectuaron la rectificación, no han sido incluidos en el padrón electoral y no podrán votar en los comicios de marzo. “Ellos deberán actualizar su DNI cuando se reabra el padrón electoral, luego de la votación”, explicó la gerenta de Registro Electoral del Reniec, Katiuska Valencia. “El padrón fue cerrado, de acuerdo a la legislación vigente, el mismo día en que fueron convocadas las elecciones, el 9 de julio”, agregó.

Tampoco se encuentran en el padrón aquellos ciudadanos cuyas direcciones fueron observadas debido a que se constató que no existía el domicilio declarado en su DNI o no residían ahí. La constatación se hizo mediante los operativos de verificación de domicilios realizados por el Reniec en el mes de setiembre, y mediante las acciones de fiscalización del JNE. “Reniec visitó dos veces cada domicilio y notificó a los ciudadanos que fueron observados”, precisó Katiuska Valencia.

La semana pasada, la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) sometió a auditoria el proceso de elaboración de un padrón electoral en el Perú y, tras comprobar que cumplía todas las medidas que garantizan la seguridad de la información, decidió otorgar a Reniec la certificación ISO 27001. (Fuente: Andina)

