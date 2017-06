Surco: taxista fue multado con S/200 por no tener jabón en botiquín

El conductor de un vehículo que se dedica a brindar el servicio de taxi fue multado por un fiscalizador de la Municipalidad distrital de Surco por no tener un jabón antiséptico en el botiquín.

Jorge Luis Pérez denunció haber sido víctima de abuso de autoridad por parte del fiscalizador, quien le puso una multa de más de 200 soles, cuando se trasladaba a pocos metros del Óvalo Higuereta.

“Vino por la parte posterior, me chancó la luna y me solicita los documentos. Yo pregunté: ¿qué había pasado?. Me dijo que era una intervención para verificar documentos. Entonces comencé a grabar porque ellos buscaban la sin razón para imponer papeletas”, manifestó el chofer que recibió la multa.

En el material fílmico se puede ver que el fiscalizador, identificado como José Ramos Castillo, le pone la multa, de S/ 202.50, a Pérez por no tener el jabón en el botiquín. Luego le dice que tampoco tiene el alcohol, pero en las imágenes sí se ve este último producto.

Por su parte, la comuna de Surco se refirió al caso, mediante un comunicado, afirmando que el Reglamento Nacional de Tránsito establece que los vehículos que realicen taxi deben tener elementos de primeros auxilios y la falta de alguno de los mismos es considerado una falta que debe ser sancionado.

No dejes de ver

Surco: imágenes del violento choque en La Bolichera

Cámaras de seguridad de la Municipalidad de Surco grabaron el accidente. (Video: Canal N)