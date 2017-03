Sodalicio: Defensoría creará comisión que investigará denuncias

La Defensoría del Pueblo creará una comisión que recibirá e investigará denuncias respecto a casos de abusos sexuales cometidos contra menores al interior de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana, informó hoy su titular, Walter Gutiérrez.

Según explicó, todas aquellas personas que quieran presentar sus denuncias contra el Sodalicio y mantener en reserva sus identidades podrán acudir a dicha comisión.

Gutiérrez precisó en RPP que la ley permite a la institución llevar a cabo la investigación, armar el caso y presentarlo ante el Ministerio Público.

“La Defensoría considera que no se puede permitir que no se conozca la verdad, que haya impunidad”, dijo al referir que es muy probable que muchos de los casos que recibirán todavía no han prescrito.

Respecto a los casos del Sodalicio denunciados anteriormente, y que la Fiscalía desestimó por prescripción, recordó que en febrero solicitaron que se retome la investigación en aras de que se conozca la verdad y aseguró que insistirán para que ello finalmente suceda.

Asimismo, Gutiérrez informó que la comisión recibirá las denuncias de los padres de familia sobre abusos en los colegios.

“No solo nos preocupa el caso Sodalicio. Hay un patrón de conducta instalado en los colegios particulares religiosos y públicos, en el que se permite que aquellas personas con autoridad frente a los alumnos cometan delitos contra la libertad sexual”, comentó.

Además, pidió al Ministerio de Educación tomar medidas al respecto, que haga supervisiones e informe qué se está haciendo para detectar estas situaciones. (Fuente: Andina)