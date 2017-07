SOAT electrónico se venderá desde agosto: ¿qué es y cómo obtenerlo?

Con el propósito de hacer más moderna y eficiente la fiscalización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en el país a partir del 30 de julio de este año los usuarios podrán contar con la versión electrónica de este certificado.

La función principal del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es proteger a las personas que puedan ser afectadas durante un accidente vehicular, brindándoles cobertura si requieren hospitalización, invalidez o por fallecimiento.

¿Desde cuándo lo puedo adquirir?

SOAT

La venta del SOAT Electrónico se iniciará el 30 de julio. Se puede comprar a través de sus canales usuales

Recuerda que todos los vehículos motorizados deben contar con un SOAT.

¿Necesito imprimirlo?

MTC

SOAT

¿Qué hago si un policía me pide el SOAT ?

No es necesario. El certificado y los datos del vehículo se guardan en la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a la que puede acceder tanto el policía o la autoridad que necesite revisar el SOAT o el usuario.

Se debe indicar que cuenta con un SOAT Electrónico. Así el policía realizará la consulta a la base de datos del MTC, enviando un mensaje de texto gratuito al 90900 con la placa del vehículo, o usará la aplicación “Consulta SOAT” disponible en APP Store y Google Play.

¿Qué pasa si sufro un accidente?

El procedimiento es el mismo, e incluso lo facilita, ya que sólo es necesario el número de placa del vehículo accidentado para verificar si se cuenta con el SOAT. Cualquier persona, ya sean bomberos o personal de emergencias, puede acceder a la base de datos con el APP o un SMS.

¿Hay alguna diferencia entre el SOAT tradicional y el Electrónico?

Ninguna en cuanto a coberturas y funcionamiento. El beneficio para los que lo adquieren es que ya no se preocuparán por haber perdido el certificado o que se haya maltratado y sea ilegible. No se necesita mostrar el SOAT impreso, ya que lo tendrán al alcance de la mano a través de su celular.

recuerda

-No hay límite en el número de personas que pueden ser cubiertas por el SOAT, ya que protege tanto a aquellos que se encontraban dentro del vehículo como fuera.

-El monto de cobertura es individual, es decir que no se divide entre las personas afectadas.

-Las ocasiones en que el SOAT no cubre, es si el siniestro ocurrió como producto de una carrera automovilística, si se transitaba en lugares cerrados al tránsito público u ocurrió fuera del territorio nacional.

-Tampoco si es consecuencia de una guerra, por un evento de la naturaleza o de una acción deliberada por parte del conductor.

