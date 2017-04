Santa Rosa de Lima: salen a la luz sus textos y poemas inéditos

Santa Rosa de Lima (Isabel Flores de Oliva), la santa peruana que hizo de su vida un eterno regalo a Dios, no solo fue una mujer dedicada a rendir culto sino que también tenía otras habilidades como la pericia en la costura y el talento para la redacción, especialmente de poemas, como lo revelan sus manuscritos dados a conocer esta semana.

El libro “Santa Rosa de Lima-escritos de la santa limeña”, publicado por la doctora Rosa Carrasco Ligarda saca a la luz, para el análisis, diversos manuscritos de la Patrona de las Américas y las Islas Filipinas, que, a decir de la autora, revelan que su vida giró alrededor de su deseo de entregar su vida a Dios.

“Oh dulce martirio, que con harpón de fuego me ha herido. Corazón herido, con dardo de amor divino, da voces por quién lo hirió, Purifica mi corazón. Recibe centella de amor, para amar a su Creador (…) y temor santo, amor puro, la vida es cruz. !Oh dichosa unión¡ !abrazo estrecho con Dios¡”, reza uno de los poemas de Santa Rosa hallados en la investigación.

La intención de Rosa Carrasco, doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, era hacer un libro con cartas y poemas escritos por mujeres en el siglo XVII. En el camino, sin embargo, encontró tanto material escrito por la santa peruana y tan interesante, que consideró importante dedicarle una publicación especial a esos textos.

Según la autora, Santa Rosa o Rosa de Santa María demuestra a través de sus textos que tenía mucho conocimiento de Dios y una especie de “iluminacion divina”.

“Sus confesores decían que era muy docta y muy especial porque las mujeres de su tiempo no leían, no tenían formación especial, pero ella sabía escribir”, señaló la estudiosa a la Agencia Andina.

“Aqui padese el alma una impasiencia santa. Corazón lleno del divino amor, escribe fuera de si. Corazón traspasado con rayo de amor de Dios, corazón erido con flecha de amor divino. alle al que ama ni anima, tendrele y no lo degare (sic)”, se puede leer en sus Mercedes o Escala Mística, escrito que, según la autora, es lo más destacado de sus textos.

Sus Mercedes o Escala Mística es una especie de descripción del proceso de su encuentro con Dios. Cada peldaño representa el grado del “amor divino perfecto” a Dios que profesaba Santa Rosa.

“Confieso con toda berdad en presencia de Dios – que todas las mercedes que e escrito asi en los cuadernos como esculpidas o retratadas en estos dos papeles – ni las e bisto ni leído – en libro alguno, sólo sí obradas en esta pecadora de la poderosa mano del Señor – en cuyo libro leo, que es saviduría eterna – quien confunde a los sobervios – y ensalza alos humildes”, se lee en una de las Mercedes.

Una revolucionaria para su tiempo

A juicio de la autora de libro, Rosa de Santa María era casi una revolucionaria para sus tiempos, porque tomaba sus decisiones de manera autónoma y es así como decidió salirse de su casa ya que su madre no quería que profesara como monja sino que viviera una vida “normal”.

Ella estaba decidida a entregarse a Dios y por eso optó por ir a un convento. Su primera opción era el de La Encarnación y la segunda el de Santa Clara. Sin embargo, cuando emprendió el camino acompañada de su hermano se dio cuenta que no podía encerrarse en un claustro porque si no tendría una santidad retirada y no visible, informó Andina.

“Llagado corazón el fuego del amor de Dios, en cuya fragua se labró. Solo sana quien lo labró con amor. Enferma estoy de amor, ¡oh fiebre que muero de ella!. confortadme con flores, cercadme con manzanas que desfallezco de amor”, dice otro de sus poemas recopilados y analizados en este libro, cuya edición corresponde a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y que ya se encuentra en circulación.

