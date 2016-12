Ronny García tras captura: "No me he fugado, sino que..."

El cantante Ronny García, agresor de Lady Guillén que fue capturado por la Policía Nacional este jueves tras permanecer varias semanas prófugo, aseguró que no ha intentado darse a la fuga, sino que no estuvo de acuerdo con ser juzgado por un “sistema corrupto de la justicia”.

“No me he fugado. Simplemente me estoy estoy fugando del sistema corrupto de la justicia. No estoy de acuerdo con lo que se está cometiendo conmigo, doblemente juzgado”, manifestó brevemente a los periodistas, antes de ser trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal, en la avenida España.

Ronny García fue detenido cuando se encontraba en su vivienda, en el distrito del Rímac, junto a su actual pareja Karla Solf.

Cabe recordar que el 5 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia de cuatro años de prisión suspendida al cantante por maltratos físicos contra Lady Guillén y le impuso 7 años de cárcel efectiva.

Con esta nueva sentencia, Ronny García tenía que volver a prisión, pero huyó. Este jueves, fue finalmente capturado.

Momento en que Ronny es capturado. (Video: Canal N)

