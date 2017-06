Caso Odebrecht: ¿Qué dijo Félix Moreno tras abandonar la prisión?

El suspendido gobernador regional del Callao, Félix Moreno, sostuvo este jueves que colaborará con el Ministerio Público y el Poder Judicial en las investigaciones por la presunta recepción de una coima de la empresa brasileña Odebrecht.

“Yo creo que en realidad se ha satanizado demasiado el tema del Callao, pero lo bueno es que Dios nos permite una oportunidad para esclarecer los hechos y al final que se sepa la verdad”, declaró a la prensa al llegar a su domicilio tras salir del penal Ancón I.

Moreno reiteró que no recibió ningún dinero de Odebrecht e indicó que la prioridad en este momento es su familia.

“Mañana veré la estrategia de trabajo en la cual vamos a colaborar en todo momento con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nunca nos hemos corrido”, dijo en sus primeras declaraciones a la prensa tras salir del penal Ancón I.

Moreno sostuvo que tiene 19 años de ejercicio público y que las cuatro investigaciones fiscales que ha tenido, las afrontó siempre, asistiendo a las diligencias correspondientes.

Consultado si regresará al Gobierno Regional del Callao, indicó que no es su prioridad, y que más importante es responder al proceso que afrontará en libertad.

“Ni siquiera lo he evaluado, pasé por una experiencia triste, estar solo en una celda. No lo he pensado, quiero dedicarme a mis hijos”, agregó.

El suspendido gobernador regional del Callao, Félix Moreno, salió esta tarde del penal Ancón I, luego que la Sala de Penal de Apelaciones revocó el mandato de prisión preventiva.

el dato

Félix Moreno afrontará el proceso de investigación en su contra por la presunta recepción de una coima por parte de la empresa brasileña Odebrecht en libertad, luego que la Primera Sala Penal de Apelaciones dispusiera esta medida.

no dejes de ver

Félix Moreno se entera que irá a la cárcel

Dictan 18 meses de prisión preventiva para Félix Moreno. (Video: Canal N)