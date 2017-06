Pura Vida: ¿cuál de estos productos en el Perú es leche y cuál no?

La Asociación de Defensa del Consumidor Elegir publicó en su cuenta de Facebook un listado de la pureza de leche de los productos que se ofrecen como tal en el Perú. ¿Cuáles son leche y cuáles no?

De las evaporadas encontradas, y según lo visible en el empaque, el descriptor y los ingredientes, se puede determinar que:

1. Gloria clásica

En sus 3 versiones evaporadas (Entera, Light y Súper Light) y las aditivadas para niños (Niños Defense y Escolar) son las únicas de esta marca que sí son leche o leche enriquecida. Incluyen en el diseño del empaque la palabra “leche” de manera muy visible, el descriptor dice “leche” o “leche enriquecida” y lo mismo para los ingredientes.

2. Bonlé

La línea de Gloria en sus tres versiones evaporadas (Entera, Light y Sin Lactosa) dice “Leche” en el diseño del envase, pero su descriptor es una lista de ingredientes que incluye grasa vegetal como en el caso de Pura Vida. Debería decir “Mezcla Láctea” o un análogo.

3. Pura Vida Evaporada (Entera NutriMax)

No dice “leche” en la etiqueta, pero tiene hasta una vaca, siendo una bebida láctea y nada más. El descriptor no dice “mezcla láctea en base a”, sino que presenta una lista encabezada por “leche”, cuando en realidad no lo es.

4. Laive Evaporada (Entera, Light y Sin Lactosa)

No dice “leche” en el diseño de la etiqueta, sino que solo la menciona como uno de los componentes del producto en el descriptor, al igual que Pura Vida y Bonlé, propiciando la confusión. Es una bebida láctea.

5. Bolsitarro de Laive

La única leche evaporada de Laive que sí es leche es la que viene en formato Bolsitarro.

6. NAN de Nestlé

No es leche, sino fórmulas (bebidas lácteas especializadas) que incluyen leche.

7. IDEAL evaporada Azul de Nestlé

Sí es leche, enriquecida y endulzada.

8. IDEAL evaporada Light

No dice “leche” en el diseño del empaque sino sólo en el descriptor, y como parte de una lista que incluye también grasa vegetal. Es una bebida láctea.

9. IDEAL Amanecer evaporada de Nestlé

Según su descriptor no es leche, sino una mezcla láctea con grasa vegetal como Pura Vida, pero enriquecida. En el diseño del envase no muestra la palabra “Leche”, solo en el descriptor. Más allá del empaque, incluye publicidad engañosa pues tiene auspicio televisivo que la vende como leche.

10. Reina del Campo evaporada de Nestlé

En el descriptor lista una serie de ingredientes como la de Pura Vida, pero tiene un texto descriptivo en el empaque que también parece el descriptor, pero que empieza “la leche evaporada Reina del Campo…” induciendo al error. El descriptor, además, no consigna lo que es, sino lo que incluye. Es una mezcla láctea.

11. Leche sur evaporada

Es también una mezcla de leche evaporada descremada y grasa vegetal a juzgar por lo listado en su descripción, a pesar de que éste texto falle en describirla correctamente. En este caso es tan engañoso que hasta su marca comercial dice “leche”.

este video te puede interesar

18 marcas peruanas renunciaron a la denominación pisco

18 marcas peruanas renunciaron a la denominación pisco para participar en concurso. (Video: Canal N)