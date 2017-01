Puente Piedra: conductor se graba cuando no paga peaje como protesta

Mario Guzmán Alfaro es un ciudadano que vive en el distrito de Ancón que decidió protestar contra el cobro del nuevo peaje en Puente Piedra a su modo.

Él decidió transmitir en vivo, mediante Facebook, el momento en que se niega a pagar. El usuario aseguró que le parece excesivo que se tenga que pagar peaje de ida y vuelta, y animó a los ciudadanos de Lima Norte a protestar.

“Yo ya pagué cuando me fui de Ancón hacia Lima. Me parece abusivo el cobro. En todo caso, en ejercicio de mi derecho, como persona y vecino me niego a pagar”, le dice Guzmán Alfaro a una trabajadora del peaje, según se aprecia en el video.

Luego de una discusión con la mujer y otro compañero de ella, el hombre se impone, sin necesidad de usar insultos.

“Lo real es que yo, en un acto de protesta, no voy a pagar el peaje”, puntualizó el ciudadano.

Tras su reclamo, le permitieron pasar sin pagar peaje, y posteriormente se refirió a los cobros excesivos en los pasajes.

