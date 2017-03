PPK: Perú debe ser un país igualitario entre mujeres y hombres

El Perú debe ser un país igualitario entre mujeres y hombres, razas y regiones, sostuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, durante la condecoración con la Orden al Mérito de la Mujer 2017 a peruanas destacadas por su compromiso con la igualdad de oportunidades.

El jefe el Estado abogó por acortar distancias, tender puentes y no barreras, y lograr que el siglo XXI sea el de la no discriminación ni abuso, y de la no violencia ni inseguridad.

“Ustedes, las galardonadas, son todas emblemáticas”, resaltó el mandatario, en una ceremonia en la que estuvo acompañado por sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, y su equipo de ministros.

Mujeres peruanas

La ministra de la Mujer, Ana María Romero, había adelantado un saludo a todas las féminas por este día y las instó a seguir luchando por la igualdad.