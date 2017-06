PJ ordena internamiento de menor confeso de feminicidio

El juez del Segundo Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote, Norman Tantas Saavedra, ordenó la retención e internamiento preventivo para el menor de inicial R.W.T. que confesó ser el autor del crimen de la joven Anabel López Segura (18), ocurrido el último domingo en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash.

La resolución judicial establece que el menor de 17 años de edad sea internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima por el lapso de 4 meses, tal y como lo requirió la Tercera Fiscalía de Nuevo Chimbote.

El Ministerio Público imputa al confeso homicida el delito de homicidio calificado con ferocidad, en agravio de la joven López Segura, quien fue degollada y posteriormente arrojada a un desagüe abierto.

En mérito a la resolución judicial, la Policía Judicial de Chimbote procedió rápidamente con la ubicación y captura del menor, quien se encuentra en la carceleta de la Corte de Justicia del Santa, a la espera de que se ultimen los detalles administrativos para su traslado.

La captura del confeso asesino se produjo horas después de que sus familiares y amigos le dieran el último adiós a la joven, cuyos restos fueron sepultados en el cementerio Divino Maestro de Chimbote, en medio de desgarradoras escenas de dolor.

Piden investigación a fiscal

En tanto, la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Cecilia Zavaleta Corcuera, precisó que ha cursado un documento a la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Santa, a fin de que se realicen las investigaciones contra el fiscal Lorenzo Javier Melgarejo, quien estuvo al frente de las pesquisas.

El motivo es que existió un cuestionamiento público, debido a que horas después de que el asesino se presentó ante la Policía, éste quedó en libertad solo en calidad de citado.

No obstante, la magistrada explicó que cuando el menor se presentó ante la Policía lo hizo en calidad de citado, por lo cual la Fiscalía no podía solicitar su detención en ese momento.

“Si ha habido algún error o no se ha seguido el procedimiento que regulan las normas, se le va a someter al proceso disciplinario correspondiente (al fiscal); pero si no hay responsabilidad no habrá sanción alguna”, subrayó la magistrada.

La fiscal superior expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que garantizará el adecuado proceso en la investigación.

Fuente: Andina

