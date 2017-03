Phillip Butters y René Gastelumendi: nuevas imágenes de su enfrentamiento

Luego de la viralización del enfrentamiento de los periodistas Phillip Butters y René Gastelumendi, el programa de televisión de este último, difundió nuevas imágenes del hecho. En ellas se ve como el también conductor radial, lo insulta y hasta le ‘menta la madre’.

“René Gastelumendi sufrió una cobarde, cobardísima agresión por parte de Phillip Butters, algo que condenamos”, dijo Sol Carreño en Cuarto Poder, mientras que Augusto Thorndike, señaló que los ataques que recibió su reportero son continuos y graves.

“Desde aquí rechazamos directamente las palabras de Phillip Butters, no solo en estas imágenes, sino las que continuamente vierte contra nuestro compañero, acusándolo de delitos que René no ha cometido nunca, y acusándonos indirectamente a nosotros de estar en un programa con un reportero que no se comportaría con la decencia con la que sabemos que él se comporta. Desde aquí vamos a defender a René Gastelumendi y a otros periodistas que son atacados por personas que creen que por tener un micrófono pueden decir cualquier cosa”, agregó. Sol Carreño.

El altercado entre René Gastelumendi y Phillip Butters se publicó en YouTube. En las imágenes, el reportero de Cuarto Poder criticó que Butters lo acusara de algo en lo que no tenía nada que ver y cuando la discusión llegó a un punto muerto comenzaron los insultos.

“Eres un cagón, búscame”, gritó Butters varias veces. Gastelumendi responde con un “a ver pues, qué tan macho eres”. La pelea no llegó a más por la intervención de miembros de seguridad de la marcha.

