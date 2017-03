Phillip Butters fue despedido de emisora radial tras controversia

Este martes, Phillip Butters no apareció en la conducción del programa “Levántate con Capital”, segmento que va de 6 a.m. a 11 a.m. a través de las ondas de Radio Capital. Esto tras las duras declaraciones contra el Currículo Escolar del Ministerio de Educación (Minedu) y sus defensores, la titular de Educación, Marilú Marthens, y diversos personajes del ámbito político y periodístico.

Phillip Butters fue reemplazado hoy por su co-conductor Kike Montenegro, quien a su vez está acompañado por Roberto Altamirano. El programa empezó sin hacer mención de la ausencia del polémico presentador. Butters tampoco se ha pronunciado en sus cuentas oficiales en las redes sociales sobre su ausencia en Radio Capital luego que ayer dedicara una parte de su programa a dar su versión del violento enfrentamiento que protagonizó con el periodista René Gastelumendi.

Radio Capital confirma salida de Butters

Por su parte, Radio Capital confirmó la salida del conductor Phillip Butters a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter. La emisora radial tuvo en consideración que su participación en la marcha Con mis hijos no te metas “transgrede lo establecido en el Compromiso del Grupo RPP”.

“Radio Capital ha decidido la desvinculación contractual con el Sr. Phillip Butters, teniendo en consideración que su participación en la marcha realizada el día 4 de marzo de 2017 trasgrede lo establecido en el Compromiso del Grupo RPP, dentro del capítulo de Estándares Específicos (su participación en actividades externas al Grupo puede comprometer su propia imagen, la del medio para el cual trabaja y la del Grupo RPP en general)”, se lee en el documento difundido.

Marcas abandonaron programa de Butters

Con los hashtag #DespidanAButters, #ElOdioNoSeAuspicia, #FinanciandoIntolerancia, entre otros, los usuarios de las redes sociales expresaron su indignación ante los comentarios de Phillip Butters y pidieron a las empresas con pautas y auspicios en su programa radial de Radio Capital que marcaran distancia del controvertido conductor.

Las empresas que respondieron a los comentarios de los usuarios fueron Kia, Entel, BBVA Continental, Passarela, Artesco y Abcott, dueña de Ensure. AFP Integra, por su parte, negó auspiciar el programa, pero no dijo nada acerca de retirar su pauta.