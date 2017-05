Perú: psiquiatra explica por qué es alta la cifra de feminicidios

El Perú es el país más machista de América Latina y eso se traduce en la creciente violencia y los feminicidios que cometen, principalmente por celos, hombres que no soportan que sus parejas los dejen o rehagan sus vidas.

Así explicó la psiquiatra Martha Rondón la alta tasa de los crímenes contra mujeres de los que casi a diario se informan.

Dijo que su amplia experiencia le ha permitido recoger opiniones de hombres y también de mujeres de otras nacionalidades que han sentido el machismo tan arraigado en Perú, país al que también tildan de conservador.

“Acá no se trata de que el hombre no quiere quedarse solo sino de que la mujer se escapa de su control y, aunque él rehaga su vida, no permite que ella haga lo propio”, comentó a la Agencia Andina.

Agregó que el hombre cree o hace creer que es el jefe de la familia y que debe “sancionar” a la mujer por no obedecer. Por eso la cela, por eso la controla y por eso en muchos casos, le quita la vida.

Solo en los primeros meses del 2016, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró un total de 24 feminicidios y 66 intentos de este delito.

Deshumanización de la mujer

Para Rondón, la cultura de esta sociedad “cosifica” a las mujeres, las convierte en objetos decorativos y sexuales “y por eso para vender cerveza o autos se muestran las nalgas de una mujer”.

“Ese proceso deshumaniza a la mujer y por eso, al estar tratando con quien consideran una cosa, piensan que si la matan, no están matando a un igual”.

Anotó que un feminicida no tiene problemas mentales pero sí algunas “distorsiones mentales” y eso lo lleva a minimizar el crimen que cometió.

“El hombre cuando mata a una mujer piensa en su hogar destrozado, en su honor arrastrado por el suelo, en su hombría, pero no piensa que, al matarla, está destruyendo la vida de otra persona”, señaló.

Causas

La especialista sostuvo que el origen de esa conducta está en la formación que ellos recibieron en casa, pero que además aceptamos como sociedad.

“Los celos son aceptados y hasta justificados como muestra de amor y de interés. Si te cela es porque le importas”, le dicen a la mujer. Otra motivo podría ser el mayor control que ejercen las madres sobre sus hijas, en comparación con sus hijos.

Por eso la psiquiatra exhorta a las jóvenes que inician una relación, que estén alerta y que si el hombre empieza a llamarlas a cada rato, si les obliga a contestar el teléfono cada vez que llama, que quiere conocer todos sus pasos, simplemente deben dejarlos.

“Allí no hay nada que hacer porque ya se siente poseedor. Lo mejor es cortar por lo sano”, aseveró finalmente.

Debe señalarse que el Ministerio del Interior (Mininter) se encuentra en una campaña para difundir los rostros de feminicidas incluidos en el Programa de Recompensas “Que ellos se cuiden”, a fin de capturarlos con el apoyo ciudadano y ponerlos en manos de la justicia. (Fuente: Andina)

