23 de mayo del 2017 - 11:45

Perú: mujer encontró a su esposo con supuesta amante e hizo esto

Una mujer descubrió la infidelidad de su esposo cuando este se encontraba con la supuesta amante dentro de su vehículo y armó un gran escándalo en pleno Centro de Lima. El hecho fue grabado por unos transeúntes.

El hombre en cuestión, quien sería un militar en actividad, se encontraba con una mujer dentro de su auto, cuando de pronto aparece la esposa y le increpa el hecho en el jirón Washington. Incluso se subió al capó.

“¿Cuántos años te he dado de mi juventud?, 27, para que me hagas esto. No me das ni para mi hijo porque todo se le das a esa”, gritaba la esposa. Los curiosos apoyaron a la indignada esposa cuando el hombre quiso huir.