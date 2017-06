Perú: descubren un químico que causa úlceras en productos lácteos

El 74% de un total de 20 productos lácteos vendidos en el mercado nacional tiene en su composición carragenina, una sustancia química que sirve para generar inflamación en animales de laboratorio y que causaría malestares intestinales e incluso úlceras en las personas.

Así lo reveló la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) en una conferencia de prensa convocada inicialmente para informar sobre productos lácteos que inducen a error al consumidor mediante el etiquetado, pero en la que además se advirtió sobre el uso indiscriminado de la carragenina.

Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, explicó que el uso de la carragenina está permitido por el Código Alimentario, pero no en productos lácteos; sin embargo, la industria nacional la utiliza. “Incluso está presente en las fórmulas para bebés”, anotó.

Entre las marcas de productos que investigó la asociación se encuentran Gloria, Ideal, Laive, Pura Vida, Reina del Campo y Bonlé.

Por ese motivo, Cáceres anunció la presentación ante el Indecopi de una denuncia por poner en riesgo la salud del consumidor contra las empresas que elaboran dichos productos lácteos. Además, pidió al Ministerio de Salud emitir un reglamento prohibiendo la carragenina en la industria alimentaria.

“La carragenina es un químico que se usa para darles mayor textura a los alimentos, pero no está permitido en lácteos. Muchas veces en la información nutricional no está con ese nombre sino como carragenano e incluso con códigos de números y letras que el público no puede identificar”, anotó.

El doctor Jaime Yáñez, presente en la conferencia, explicó que la carragenina es una fibra insoluble que no se digiere y que viene de las algas, y señaló que si bien se agrega a diferentes productos alimenticios no está aprobada para leches enteras y evaporadas.

“La carragenina en su ingesta causa inflamación y malestares instestinales. Esta inflamación puede derivar en gastritis, en úlceras y eventualmente convertirse en cáncer”, explicó el galeno.

Fuente: Agencia Andina