Perú: descartan desabastecimiento de alimentos en Lima por huaicos

El ministro de Agricultura y Riego, José Hernández, descartó un desabastecimiento en la ciudad de Lima producto de las lluvias y huaicos que afectan a gran parte del país e indicó que en la víspera ingresaron alimentos, frutas y hortalizas al Mercado Mayorista para ser distribuidos.

“Hasta ayer hemos tenido un abastecimiento normal, ayer ingresó al Mercado Mayorista más de 4,400 toneladas de alimentos y 2,000 toneladas de frutas y hortalizas”, precisó a TV Perú.

Según el ministro, las amas de casa deben ser nuestras principales aliadas del Estado en este momento dado que ellas son las que están en siempre en contacto con los comerciantes de alimentos.

“Invoco a las amas de casa que en este momento de crisis no se apresuren, no caigan en el cuento, hay mucha especulación, mucha información falsa, sobre todo que no deben ellas hacer oídos ni prestarle atención”, precisó.

Asimismo, hizo un llamado a los alcaldes para que también participen en la supervisión de los precios de los alimentos, porque también es su responsabilidad.

