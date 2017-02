Martes 07 de febrero del 2017 - 15:46

Anciano ganó auto en sorteo pero no puede usarlo por increíble razón

José Bueno Ríos ganó un auto en un sorteo el 2014, pero no ha podido manejarlo ni alquilarlo porque el casino que se lo entregó no le dio placa ni tarjeta de propiedad. El hombre de 77 años de edad gasta 300 soles de su pensión para pagar la cochera donde guarda el vehículo y pide a la empresa concesionaria que agilicen la entrega de los documentos. Estos debieron entregarse en junio del año pasado, pero hasta ahora no los da.