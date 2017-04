Acusan a embajadora de Perú en Paraguay de racismo y explotación laboral

El enfermero José Yarlequé, el chef José Montes y la secretaria Milagros Torres, todos peruanos, acusaron a la embajadora de Perú en Paraguay, María Cecilia Rozas Ponce de León, de maltratarlos, insultarlos y hasta amenazarlos con enviarlos a la cárcel cuando era su jefa.

Estos peruanos, que ya renunciaron a su trabajo, indicaron en Panorama que Rozas Ponce de León les profería insultos racistas, los espiaba y acusaba falsamente de robo.

“Ella me decía que yo era ‘un cholo de mier….’. ‘Yo tengo el poder de botarlos’. Eso hacía la señora. Yo tenía que aguantar por mi familia”, dijo José Yarlequé, enfermero que llegó a su residencia para cuidar a su hijo, pero solo aguantó un par de meses y renunció.

José Montes fue seleccionado el chef de la embajadora. Era el encargado del menú diario y de los eventos sociales, pero “escapó” porque estaba cansado de los maltratos.

“Ella se sacaba los zapatos e iba a las habitaciones a espiar nuestras conversaciones. También me hablaba mal de los otros trabajadores y todos los días me humillaba por mi comida”, contó.

Por su parte, Milagros La Torre, una peruana radicada en Paraguay desde hace 20 años, trabajó como secretaria de Maria Cecilia Rozas Ponce de León, pero después de dos meses renunció por un alto nivel de estrés.

embajadora se defiende

Al ser entrevistada por Panorama, la embajadora peruana negó las denuncias y precisó que todo se trataba de una “campaña de difamación en su contra”.

“No puede ser jamás, discúlpeme no es correcto lo que me está diciendo. Yo lamento que esto esté ocurriendo, me imagino que esta es una campaña difamatoria. yo tengo pruebas”, dijo.

Pese a sus declaraciones, Panorama descubrió que en los últimos 2 años más de una veintena de trabajadores de la Embajada de Perú en Paraguay han sido despedidos de sus puestos y denunciaron abusos.

Estas denuncias, además de una queja de la Cancillería de ese país a su par peruano provocaron el cese de la embajadora el 9 de febrero de este año. Ella terminará sus funciones a fines de abril y luego retornará a Lima.

este video te puede interesar