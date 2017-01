Perú: ¿Cuál será el nombre oficial del Año Nuevo 2017 en el país?

El Poder Ejecutivo aún no ha dado a conocer el nombre oficial del año 2017 en Perú, denominación que será consignada en todos los documentos oficiales en los próximos 12 meses.

Por lo general, el nombre de los años designado por el Gobierno está relacionado a peruanos ilustres o a algún aspecto económico, político o social que el Estado busca incentivar.

Así, el Gobierno peruano declaró el 2016 como el “Año de la consolidación del Mar de Grau”, denominación difundida mediante el Decreto Supremo Nº 098-2015-PCM, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Esta nueva denominación – que encabezó todos los documentos oficiales en 2016 – se refiere al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2014 que determinó los derechos soberanos del Perú sobre un área superior a 50 mil kilómetros.

La norma buscó difundir las riquezas del Mar de Grau para promover la oferta exportable por medio de una nueva embajada flotante, que será el buque escuela a vela BAP Unión.