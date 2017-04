La Molina: delincuentes se roban hasta las puertas de una casa

El colmo. Unos delincuentes se llevaron hasta las puertas de una casa en el distrito de La Molina. Entraron en la madrugada al domicilio ubicado en la avenida Javier Prado y sustrajeron varios objetos valorados en cerca de US$ 80 mil.

La propietaria del inmueble contó a América Noticias que el predio se hallaba a la venta por lo que ya no era habitada. Es por eso que los delincuentes tuvieron todo el tiempo necesario para llevarse 11 lámparas de cristal, 19 puertas de caoba finamente talladas y las llaves de bronce.

María Cabrera, de 71 años, contó que el robo debió ocurrir en la madrugada por lo que pidió mayor seguridad en las calles, al estar la vivienda deshabitada.

“Ver que mi casa así me da pena. Que no tenga puertas es lo último que me podía pasar”, señaló. Cabrera hizo la denuncia en la comisaría de La Molina y pide apoyo para dar con el paradero de estos delincuentes.