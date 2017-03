Miraflores: peleador de muay thai que agredió a joven da su versión

El peleador de muay thai, Fredy Angello Lescano Alemán, acusado de haber agredido brutalmente a Jhalil Saba Sanguinetti (21) en una discoteca de Miraflores, pidió perdón por lo ocurrido y dijo que había actuado de ese modo ante los insultos que recibió por parte del joven.

“Quiero pedirle perdón a Jhalil por lo sucedido, porque jamás pensé que esto iba a pasar, pedirles perdón a su madre y a su padre, a mi familia porque lamentablemente están involucrados, mi deporte, el muay thai, que nada tiene que ver, porque fue una reacción mía, no del deporte”, manifestó en Panorama.

Contó que ese día, el 18 de marzo, fue el cumpleaños de su hermano. “Tuvimos una reunión en mi casa, tomamos whisky y luego nos fuimos a la discoteca. Yo servía, tenía la botella”.

Seguidamente, relató que en la discoteca, había acompañado a su enamorada al baño y cuando ella sale, Jhalil la empuja sin darse cuenta, pero que en lugar de disculparse, muestra una actitud altanera.

“Eran más o menos las 2 de la mañana. Acompaño a mi novia al baño. Salgo del baño antes que ella, veo que sale mi novia y sale Jhalil con un amigo más. Pasa y la empuja, ella casi se cae y yo le agarro. Entonces, le increpo a él, le digo: “fíjate por dónde pasas” (…), a lo que él siguió caminando y me manda a la “m”. Me insulta y me amenaza”, enfatizó.

“Mi novia me dice: “No le hagas caso, está mareado”. Es el santo de mi hermano y regresé con él. No soy de tomar, pero ese día estaba ebrio, por el cumpleaños”, agregó.

Posteriormente, dijo que luego de un rato, regresa Jhalil “con dos amigos más, con una cara de desorbitado, empuja a una persona que estaba a su costado, cuando se acerca dice “ahora pues”, me menta la madre y me amenaza”.

Aseguró que en ese momento pensó en su novia, porque Jhalil la había empujado hace un rato, y que el haber usado la botella para golpearlo fue un error de su parte.

“No necesito una botella para defenderme. (…) Pensé que él tenía un vaso en la mano. Yo dije “acá le va a pasar algo a mi novia”. Por instinto me cuadro y le meto tres golpes (dos de ellos fueron con la botella). Fue por instinto, fueron tres segundos que los puede tener cualquiera y estoy arrepentido y estoy pidiendo perdón”, puntualizó.

Dijo que el haber estado ebrio también influyó en su reacción.

Finalmente, aseguró que no está prófugo y que en ningún momento se le ha notificado de alguna denuncia en su contra. Según su abogado, él no tiene antecedentes.