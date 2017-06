Metropolitano: servicios que atenderán al público en feriado largo

La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, informó al público usuario sobre el horario especial que presentará el servicio del Metropolitano el jueves 29 de junio por el feriado de la festividad de San Pedro y San Pablo.

En ese sentido, se ha dispuesto que el jueves 29 de junio operen únicamente los servicios regulares A, B y C desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm, quedando suspendidos el servicio regular D y todos los servicios expresos.

En tanto, los días viernes 30, sábado 1 y domingo 2 el servicio del Metropolitano funcionará con normalidad en sus horarios y rutas habituales.>

Como se recuerda, los sábados operan los buses regulares A, B y C, en el horario de 5:00 am a 11:00 pm, junto al Expreso 4 que va de 6:00 am a 9:00 pm. En tanto, los días domingo brindan servicio solo los tres primeros desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm.

Los buses alimentadores operarán con normalidad durante estos días, con excepción del Servicio Especial Gamarra que no funcionará el jueves 29 de junio y el domingo 2 de julio.

El Metropolitano cuenta con la presencia permanente de 400 agentes de seguridad y 150 orientadores capacitados para guiar a los usuarios y hacer respetar las normas internas de convivencia, entre ellas: no ingresar bajo los efectos del alcohol, no llevar bultos grandes que incomoden a los demás usuarios y no ingerir comida o bebidas en los buses.

Protransporte pidió a los usuarios tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos en los viajes durante los días feriados.

Fuente: Andina

no dejes de ver

Bomberos no pueden terminar su labor en Las Malvinas por insólito motivo

Poco número de bomberos impide que su labor culmine rápidamente. (Video: América TV)