30 de junio del 2017 - 9:41

Las Malvinas: perro permaneció al lado de cenizas de fallecido en incendio

En medio del dolor por la pérdida de su hijo, Jorge Luis Huamán Villalobos, su madre, Martha Villalobos, contó a los periodistas que un perro callejero no se despega de sus cenizas. “Este perrito siempre lo seguía, no es su mascota, pero acá está, acompañándolo. No ha querido salir de la mesa. Desde que llegamos se sentó. Han pasado varias horas y sigue acá”, dijo.

Martha Villalobos pidió a los dueños del contenedor donde murió su hijo que se entreguen a la Policía.