Bombero llora al contar por qué no pudieron rescatar a jóvenes atrapados

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, en ese estado el jefe de Estructuras de los Bomberos, Iván Galloso, explicó por qué no él y su equipo no pudieron rescatar a Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán, los dos jóvenes que pedían ayuda a gritos que los sacaran de un contenedor ubicado en el quinto piso de la galería Nicolini, centro de un mega incendio que hasta ahora no es apagado por completo.

“Yo estaba realizando trabajos de incursión y preparando a mi equipo cuando escucho sus voces. Los vi, claro que sí. Estaban pidiendo ayuda”, dijo en declaraciones a Cuarto Poder.

El bombero señaló que tras esa señal pidió a sus superiores una nueva orden para proceder con un rescate.

“Ya con la seguridad de que estaban a la espera de nosotros, yo pido una reconsideración para volver a ingresar y me la dan. Entonces empiezo a preparar a mi equipo. Lo intentamos pero no fue fácil”, precisó.

“La seguridad es lo más importante para nosotros, ha sido muy duro retirarnos, muy duro, la decisión es de ese momento y se tomó”, agregó con la voz quebrada.

Iván Galloso derramó algunas lágrimas al recordar los pedidos de ayuda y recordó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha tenido golpes muy duros este año y el año anterior.

