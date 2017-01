Luis Castañeda sobre peaje en Puente Piedra: estoy atado de manos

El alcalde de Lima, Luis Castañeda, afirmó que su gestión está “atada de manos” debido a que el contrato que permite a Rutas de Lima cobrar peaje en una garita de control en Puente Piedra fue firmado durante la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima.

En diálogo con RPP Noticias, Luis Castañeda remarcó que la Municipalidad de Lima no puede modificar nada del contrato firmado durante la gestión de Susana Villarán.

“Este contrato fue firmado durante la gestión de Susana Villarán, el 9 de enero de 2013. Ahí hay una serie de obligaciones y simplemente lo que se ha hecho es aplicar ese contrato”, dijo Luis Castañeda.

En ese sentido, enfatizó que la actual gestión “está maniatada” en virtud de que ese contrato está garantizado por la Constitución y las leyes. “Nosotros no podemos modificar absolutamente nada”, reiteró.

Refirió que no cumplir con el contrato puede traer una serie de perjuicios económicos no solo a la Municipalidad de Lima, sino al Gobierno porque esto no solo cabría en las instancias nacionales, sino también en las internacionales.

“Para no nosotros no hay salida, simplemente tenemos que cumplir la ley y cumplir con el contrato, nos guste o no”, sentenció Luis Castañeda, quien pidió a la Defensoría del Pueblo que le brinde una salida legal, si la hay.

