Lúcar expresó malestar por tráfico y mandó este mensaje a Castañeda

El periodista Nicolás Lucar expresó su profundo malestar con el tránsito vehicular en Lima a través de un video que grabó con su teléfono celular y publicó en su cuenta de Twitter.

La grabación muestra al periodista caminando por un puente que cruza la avenida Javier Prado. Entonces, inicia diciendo: “Parece loco, pero lo he hecho, porque esto es Lima”. Luego, hace un paneo con su cámara, mostrando la gran congestión vehicular en la zona.

Posteriormente, lanza una crítica contra la gestión municipal del alcalde Luis Castañeda Lossio y le pide que haga algo para ordenar el tránsito vehicular en la capital.

“Voy a una entrevista con Philip Butters, me voy caminando, porque si me quedo en el taxi en el que me iba, llegaba en 30 o 40 minutos, y estoy a tres cuadras. Bienvenidos a Lima de Lucho Castañeda, haz algo pues hermano”, comentó el hombre de prensa.

