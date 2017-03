Lluvias en Perú: este fue el conmovedor rescate a perro en inundación

Una noble acción. Un equipo de la Municipalidad Metropolitana de Lima rescató a un perro que corría peligro de perder la vida por la inundación tras el desborde del río Rímac en la zona de Carapongo, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La comuna limeña compartió imágenes del rescate en su cuenta oficial de Facebook.

Los rescatistas, al ver que el animal no podía salir por sus propios medios de una vivienda inundada en la zona de Carapongo, tuvieron que idear una forma de sacarlo. De inmediato un miembro del equipo de rescatista de la comuna limeña se acerco hasta el can y con la ayudad de un sistema de cuerdas pudieron rescatar al can.

El río Huaycoloro volvió a desbordarse esta mañana y cubrió con sus aguas decenas de viviendas de la zona de Campoy, así como la avenida Nueve de Octubre y el Malecón Checa. Los vecinos luchan por retirar el agua que ya ingresó a sus viviendas y han colocado sacos para prevenir futuros aniegos en sus propiedades.

En tanto, vecinos del Malecón Checa observan sorprendidos cómo se incrementado el caudal del río Rímac, ubicado frente a sus viviendas y donde desemboca el Huaycoloro. En otra zona del distrito, Carapongo, la población teme el desborde del Huaycoloro, dado que el caudal del río aumentó considerablemente.

Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN- MINDEF), durante las primeras horas del día la Policía Nacional y los bomberos de Lurigancho – Chosica rescataron a 26 personas atrapadas tras el desborde del río Huaycoloro en la zona conocida como “Granja Huerta El Ayllu”

En horas de la madrugada, se produjo, también el desplazamiento de agua y lodo en las zonas de Campoy, avenida Malecón Checa, 9 de Octubre, entre otras arterias de San Juan de Lurigancho.

Lluvias en Perú

Las inundaciones en varias regiones de Perú han dejado 62 muertos, 11 desaparecidos y más de 62.000 damnificados debido a las intensas lluvias, por lo que el presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), junto a su gabinete se ha movilizado a las zonas para agilizar las labores de ayuda.

En los últimos días se sumaron 12 víctimas al reporte nacional de muertos por la emergencia climática, con lo cual el saldo subió a 62 fallecidos, de acuerdo a los últimos datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Asimismo, las inundaciones y deslizamientos de lodo han dejado 170 heridos, 7.974 casas colapsadas y 19 colegios derrumbados a nivel nacional.

Dónde dejar donativos para damnificados

La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM) impulsa la campaña #UnaSolaFuerza mediante la cual busca recolectar donaciones para las poblaciones más afectadas por lluvias intensas y huaicos en todo el país.

#UnaSolaFuerza: Los peruanos unidos lograremos superar esta difícil etapa. Apoyemos todos en la recolección de donaciones. RT. pic.twitter.com/ciFDpahdrl — Consejo de Ministros (@pcmperu) 16 de marzo de 2017

Los centros de acopio del Gobierno señalados en la publicación son:

La Villa Deportiva Nacional – puerta 14 ( Av. del Aire, San Luis 15021).

Coliseo Eduardo Dibós – puerta 2 (Av. Angamos Este 2681, Distrito de Lima).

Centro comercial Jockey Plaza (Av. Javier Prado Este 1650).

Centro comercial Megaplaza ( Alfredo Mendiola 3698, Independencia).

Asimismo, el Ministerio de Cultura anunció que también se podrán dejar donaciones para los peruanos damnificados en el Gran Teatro Nacional, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación.