Hombre discapacitado tiene 7 papeletas a pesar que no maneja. (Video: América Noticias)

16 de abril del 2017 - 9:39

Hombre con medio cuerpo paralizado debe S/ 15 mil en papeletas

Andrés Pérez Limo denunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le exige el pago de una deuda de 15 mil soles por 7 papeletas que, según dicen, cometió por hacer taxi en varios distritos sin tener permiso para ello. Sin embargo, él no puede hacer ese servicio porque tiene una pierna inoperativa. “Yo jamás he estado por las zonas donde se colocaron esas papeletas, además la firma que aparece no es la mía”, dijo exigiendo una revisión de su caso.