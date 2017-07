09 de julio del 2017 - 13:21

Robó celular a menor y llora desconsoladamente al ser detenido

Un ladrón lloró a mares y se arrepintió de su delito al ser detenido por agentes de la Policía de Villa María del Triunfo. Jhon Piscote y dos cómplices manejaban una mototaxi cuando interceptaron a un menor de 17 años. Luego de cogotearlo le quitaron su celular y fugaron. Sin embargo, la Policía logró capturarlo. Al verse en la comisaría el sujeto lloró y se responsabilizó del delito. “Yo solo he sido ‘jefe’. Ellos no tienen la culpa. Yo me arrepiento y si tengo que pagar, pago”, dijo.