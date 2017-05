Lima: allanaron casa rentada por colombianas y encontraron esto

La División de Tratas de Personas de la Policía Nacional allanó una vivienda en Maranga, San Miguel, luego de recibir información de su par colombiana de un posible caso de trata de personas y explotación sexual.

Cuando llegaron a la casa de Fernando Harold Zúñiga, de 27 años, los agentes encontraron a 5 jóvenes, entre ellas una menor de edad, quienes según sus propias declaraciones, fueron contactadas en Colombia, traídas al Perú con engaños y luego fueron prostituidas.

“Él me contactó en Colombia, me prometió trabajo acá, pagó mi pasaje y cuando llegué me dijo que tenía que hacerlo. Es más, él me tomaba fotos para pasarlos a sus clientes por WhatsApp. Cuando le dije que me quería ir, me amenazó y dijo que no podía hasta pagarle toda la deuda”, dijo una de las colombianas.

Según informó la Policía, Fernando Harold Zúñiga promocionaba los servicios de estas jovencitas por WhatsApp y les pagaba 1,500 dólares mensuales por su trabajo, pero les cobraba por alquiler de habitación y otros gastos.

En la vivienda de este sujeto se encontraron preservativos y algunos parroquianos. La Policía cree que el peruano se dedica a este negocio desde hace años, pues su registro migratorio muestra viajes a Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil.

