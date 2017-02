Domingo 19 de febrero del 2017 - 7:49

Lima: niño se enfrentó a ladrones por su abuela, pero lo balearon

El pequeño Leonel tiene 6 años pero eso no fue impedimento para que se enfrentara a dos ladrones que habían ingresado a su casa a robar. Irma Meza contó que fue al banco de Villa El Salvador y retiró 12,500 soles. Luego regresó a su casa pero fue interceptada por los delincuentes. Ellos le patearon el estómago y la cabeza para quitarle el dinero, en ese momento apareció el niño. “Ellos me estaba pegando, ahí mi Leonel se tiró contra el ratero y gritó ‘no le mates a mi mamita, no la mates’… Entones lo balearon”, contó la mujer.