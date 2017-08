Lima: joven venezolana cuenta cómo peruano la acosó en Miraflores

Una joven venezolana denunció a través de Facebook que sufrió acoso por parte de un peruano en el Parque John F. Kennedy, del distrito de Miraflores. Ella había ido al parque muy temprano para buscar gatos.

“Estaba sentada en el parque, el tipo me comenzó a acosar. Cuando iba a ponerme a comer, el tipo preguntó ‘qué hora es’. Le dije que son las 6. Me dijo ‘me puedo sentar contigo’ y se sentó al lado. Le dije ‘no’ y me dijo ‘por qué, estoy aburrido’”, contó la venezolana.

“Me fui del lugar, vi a los policías y me acerqué a ellos. El tipo siguió ahí, donde yo estaba, y el oficial le pidió su DNI (…). Me dio tanta rabia la cara de hue… que pone después, decía ‘que no, que yo ya me iba para mi casa’”, agregó. Al final, el sujeto fue llevado al patrullero.

Asimismo, la joven comentó que el acoso “es una de las cosas más horribles de este lugar”, por lo que “las chamas deben de tener mucho cuidado, porque hay gente sádica”.

“Nunca me tocó nada de esto. Nunca se me acercó una persona cuando estaba sentada y así, nunca. Lo bueno es que sí están los policías aquí, hay seguridad”, opinó.

no dejes de ver

¿Cómo reconocer los billetes falsos de 20 soles? Entérate aquí