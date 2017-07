Lima: esto dijo el hombre agredido por una mujer en Tottus

Durante la noche del jueves, un hombre de 63 años fue agredido física y verbalmente por una mujer cuando se encontraba en la fila para pagar un producto en el supermercado Tottus del distrito de La Molina, suceso que fue registrado en video y subido a Facebook. Este viernes, la víctima dio su versión de los hechos.

En declaraciones a Perú 21, Percy Vizcarra Basto contó que estuvo en la mencionada tienda a las 19:15 horas. Cuando ya se encontraba listo para pagar el producto que había adquirido, una señora pasó por su lado con una actitud “prepotente”.

“Le dije que no empuje. Ella respondió: ‘¿Qué me has dicho?’ y se armó un alboroto. Allí me agrede verbalmente. Me dijo serrano de porquería. Y no entiendo por qué. Me tiró una cachetada y salió de la cola. Hubo muchas personas y se expandió como reguero de pólvora”, señaló Vizcarra Basto.

Luego del lamentable suceso, el hombre presentó la denuncia contra la agresora en la comisaría de La Molina “por agresión física, verbal y daños”.

“Soy serrano con mucho orgullo, pero que esa palabra venga sazonada con improperios me mortifica. El Perú es un país andino. Pensé que esto (la discriminación) se había superado”, comentó.

Además, Percy contó al mencionado diario que su agresora lo llamó para pedirle disculpas. “La señora me llamó para pedirme perdón. Me dijo que sus padres están enfermos pero el castigo más grande para ella es que la sociedad la condene”.

