Lima: conductor de colectivo embistió a agente de la Municipalidad

Otra vez un irresponsable conductor en el intento de evitar ser fiscalizado embistió a un inspector de transporte de la Municipalidad de Lima quien como parte del Escuadrón Amarillo, un equipo motorizado dedicado a agilizar la circulación vehicular en grandes avenidas, realizaba su guardia en la vía Evitamiento, a la altura del paradero Acho, en el distrito del Rímac.

El inspector Jonathan Calero Ramírez de 21 años, se encontraba acelerando la congestión vehicular que a tempranas horas de la mañana se forma en esa zona, cuando pidió a Carlos Eduardo Sánchez León que retirara su vehículo en momentos que éste subía pasajeros en un paradero informal de colectivos en el carril de sur a norte de la mencionada arteria.

“Le dije que se abra a su izquierda e hizo caso omiso. Al acercarme y decirle que avance, el señor arranca y me embiste. Por el preparamiento que tengo salté y me agarre del capote, pero él al ver eso siguió avanzando. Trate de calmarme para no desesperarlo”, relató el inspector Calero quien tras ser cargado en vilo durante más de 100 metros fue auxiliado por sus compañeros.

El General ® Javier Ávalos Arenas, jefe del Escuadrón Amarillo informó que aunque el inspector no sufrió daños graves, Sánchez León, el agresor, fue conducido a la Comisaría del Rímac. Refirió que la Municipalidad de Lima lo denunciaría ante la fiscalía para que caiga sobre él la máxima pena dado que se trata de un reincidente con deudas de más de 2500 soles en infracciones.

Ávalos Arenas recordó que en lo que va del año ya son 180 casos de agresiones físicas y verbales contra inspectores municipales de transporte, e invocó a la ciudadanía a no quebrantar el principio de autoridad de los servidores municipales.

“Un llamado a la población a tomar conciencia. Tomemos vehículos formales, no a la informalidad, es un alto riesgo subir a un vehículo que no cuenta con garantías, sin licencia, sin las medidas de emergencia que deben contemplar los vehículos formales”, puntualizó.

