Lambayeque: USA financia más de mil módulos de vivienda temporal

Con una inversión superior a los 2 millones de dólares proporcionados por el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, se financiará la construcción de 1,040 módulos de vivienda temporal que beneficiarán a más de 1,200 familias en las regiones de Lambayeque y La Libertad, damnificadas por El Niño Costero.

Así lo informó Henry Flores Julca, coordinador del equipo de intervención de Save the Children en Lambayeque y La Libertad, quien detalló que en Lambayeque serán construidos 560 módulos de vivienda en el corredor que incluye a los distritos de Motupe, Jayanca, Pacora, Illimo, Túcume, Mochumí y Mórrope, tras la puesta en marcha de un proyecto que es ejecutado por la organización Save The Children.

Mencionó que adicionalmente 80 familias de Lambayeque se les entregará kits de herramientas para que puedan ejecutar la limpieza de sus casas. A otras 60 familias se les otorgarán un bono para que puedan pagar el alquiler de vivienda durante tres meses.

Flores Julca mencionó que actualmente un equipo de Save the Children está trabajando a nivel comunitario en esta jurisdicción. “Lo que hemos realizado inicialmente es mapear a nivel comunal qué comunidades no están siendo atendidas. El Ministerio de Vivienda tiene 1,068 módulos de vivienda que instalará en Lambayeque y hay otras organizaciones no gubernamentales (ONG) que está trabajando también”, expresó.

Refirió que a través del mecanismo de la Mesa de Vivienda se ha identificado que falta atender a cerca de 1,200 familias damnificadas de 59 comunidades rurales de Lambayeque, pertenecientes al corredor de Motupe-Mórrope, cuyas viviendas están colapsadas o inhabitables.

Mencionó, que el proyecto no sólo consiste en brindarles alojamiento temporal de emergencia sino un mejoramiento de sus letrinas para prevenir enfermedades.

Esta iniciativa pretende instalar en 15 comunidades rurales un sistema de agua comunitaria, dado que fueron afectadas por la inundación. “Es un proyecto que durará seis meses (…) pero ya llevamos un mes trabajando en las comunidades y tenemos la información y el análisis. Tenemos los diseños trabajados a nivel nacional y la idea es que la próxima semana empecemos a trabajar esta ayuda para las familias”, comentó.

Indicó, que se buscará que las familias damnificadas certifiquen que son propietarias o posesionarias, lo cual podrá ser corroborado por los líderes comunitarios que contará con un Comité de Transparencia Comunitario.

“Puede pasar que un damnificado en Huaca Rajada también tenga casa en otro caserío, pero quién lo sabe es la comunidad y ese comité de transparencia nos ayudará a filtrar y llegar a las familias que lo necesitan”, enfatizó.

Puntualizó que el próximo 12 de julio, el gobierno regional de Lambayeque lanzará oficialmente esta iniciativa. “A fines de setiembre próximo se espera que todos los módulos estén construidos en las regiones de Lambayeque y La Libertad. Esa es la meta y para ello estamos trabajando”, comentó. (Fuente: Andina)

