Joven peruano gana olimpiada y ahora hará pasantía en Colombia

José Valdez Meléndez es un beneficiario de Beca 18 que está haciendo realidad su sueño de formarse como un gran profesional en la carrera técnica de Soldadura universal y, tras haber obtenido la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Competencias para el Trabajo, organizado por el Senati-Tacna, realizará una pasantía en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de Barranquilla, Colombia.

El viaje de José está programado desde el 26 de marzo al 1 de abril, tiempo que —confiesa— aprovechará al máximo para seguir aprendiendo porque su meta es continuar luego la carrera universitaria de ingeniería mecánica.

José accedió a Beca 18 el año 2014, tras haber culminado el servicio militar voluntario. Aunque al principio dudó si debía seguir la vida militar o estudiar una carrera técnica, decidió postular a la beca y se fijó como objetivo ser el mejor alumno.

“Mi decisión, además, iba a permitir ayudar a mis padres con la educación de mis hermanos menores. Mi padre es albañil y mi madre labora lavando platos en un restaurante, por lo que nuestros ingresos económicos siempre han sido insuficientes”, confiesa.

Su promesa de ser el mejor alumno la mantuvo firme y hoy se pueden ver los resultados. “Desde que inicié la carrera de Soldadura universal, he sido el primero en la clase. En el 2015, vi la premiación de los ganadores de las olimpiadas y me puse como meta ser uno de los ganadores en el siguiente torneo. Y lo he logrado”, manifestó orgulloso.

Competencia reñida

En la etapa final de la olimpiada del Senati, diez de los mejores alumnos a nivel nacional clasificaron para disputar la medalla de oro. La competencia consistió en una evaluación práctica y teórica, resultando ganador el tacneño José Valdez.

“Fue una competencia muy reñida que duró cuatro días. Realizamos pruebas en diferentes posiciones, el proceso de soldadura y un ensayo destructivo. Yo no me intimidé porque para ello me había preparado toda la semana previa, durante doce horas al día. Fue agotador pero alcancé mi objetivo”, dijo.

El becario tiene planes inmediatos. Al terminar la carrera quiere permanecer en el Senati de Tacna como instructor y contribuir en la formación de nuevos profesionales.

Fuente: Andina

Este video te puede interesar

¿Cómo afectarán las políticas de Trump a peruanos ilegales en USA?